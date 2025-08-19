Neue Ganztagsschule sorgt für Wirbel in Oberwart

Wende am Montagabend: Gemeinde reagiert auf Kritik

Während Lehner auf die langfristigen Chancen des Modells verweist, zeigt sich nun auch auf kommunaler Ebene Bewegung in der Sache: Bürgermeister Georg Rosner kündigte am Montagabend eine glückliche Wende an. Kinder können künftig bis 13 Uhr in der Schule bleiben, so der Stadtchef. „Sie können dort zu Mittag essen und werden beaufsichtigt“, erklärt Rosner. Mit diesem Entgegenkommen reagiert die Stadt auf den klar erkennbaren Bedarf vieler Eltern, die ihre Kinder nicht bis 16 oder 17 Uhr in der Betreuung lassen wollen. Rosner richtet zugleich eine Botschaft an die politische Konkurrenz: „Wir brauchen keinen Runden Tisch – wir haben alles vorbereitet. Die Ganztagsschule haben wir gebaut, um dieses Modell auch zu leben.“