Starke Männer mit Schnauzer und Mut zur Vorsorge

Der Gang zum Arzt ist keine Schwäche

Leichte Beschwerden – wie ein Ziehen in der seitlichen Bauchregion, Druckschmerzen im Unterbauch oder Veränderungen beim Wasserlassen – können bedeutende Signale sein, die oft unterschätzt oder verdrängt werden. „Blut im Urin kann ein Hinweis auf bösartige Erkrankungen der Niere, Blase oder Prostata sein.“ Darüber hinaus sei Stress laut Dalpiaz ein stark unterschätzter Faktor in Bezug auf die Gesundheit. „Stress beeinflusst nicht nur die Durchblutung und das Nervensystem, sondern kann auch aus urologischer Sicht zu einer Reizblase oder zu Problemen in der Sexualfunktion führen.“