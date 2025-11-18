Schmutziger Krieg: Kiew will Milliarden von Russen

Ukraine könnte Vorreiter sein

Lennard de Klerk, Hauptautor des IGGAW-Berichts, betonte, dass die detaillierte Dokumentation der Emissionen die Grundlage für die Forderung bilde. Der Mechanismus einer solchen Entschädigung sei im internationalen Recht verankert. Sobald die Unterlagen eingereicht seien, werde die Ukraine „das erste Land sein, das ein anderes Land für kriegsbedingte Klimaemissionen zur Verantwortung zieht“. Die Ansprüche sollen Anfang des Jahres beim Schadensregister für die Ukraine des Europarats eingereicht werden.