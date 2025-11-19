Marco Kasper übernimmt mit Detroit Tabellenführung

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper haben in der NHL die Führung in der Atlantic Division übernommen.
Das Team mit dem 21-jährigen Kärntner feierte am Dienstag (Ortszeit) einen 4:2-Heimsieg gegen die Seattle Kraken und fuhr damit den zweiten Erfolg hintereinander ein.
Für die Red Wings war es dank eines starken zweiten Drittels mit drei Toren der zwölfte Sieg im 20. Saisonspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Kasper erhielt 13:15 Minuten Eiszeit.
