Von Nvidia & Microsoft

OpenAI-Rivale Anthropic bekommt Milliardenspritze

Web
19.11.2025 07:50
Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ...
Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ausgerichtet ist.(Bild: AP/Richard Drew)

Die KI-Firma Anthropic, einer der wichtigsten Rivalen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, bekommt eine milliardenschwere Finanzspritze. Der Chip-Spezialist Nvidia investiert bis zu zehn Milliarden Dollar und der Software-Riese Microsoft bis zu fünf Milliarden.

Die Partnerschaft bindet Anthropic zugleich enger an die beiden Konzerne: Anthropic verpflichtete sich, Rechenleistung aus Microsofts Computer-Cloud im Wert von 30 Milliarden Dollar zu beziehen, und wird auch in großem Stil KI-Chipsysteme bei Nvidia kaufen.

ChatGPT-Konkurrent Claude
Microsoft war ein früher Unterstützer von OpenAI und sicherte sich damit auf Jahre den Zugang zu KI-Technologie des ChatGPT-Entwicklers. Künftig werde man auch KI-Modelle von Anthropic nutzen, OpenAI bleibe aber ein zentraler Partner, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella.

Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ausgerichtet ist. In die KI-Firma investierten auch Google und Amazon. Nach Informationen des Wirtschaftssenders CNBC wurde Anthropic bei der Finanzspritze insgesamt mit 350 Milliarden Dollar bewertet.

