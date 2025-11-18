Khashoggi-Mord: Trump widerspricht US-Geheimdienst

Sorge um Menschenrechte in Saudi-Arabien

Der Besuch löste heftige Kritik von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten aus. Human Rights Watch und andere Organisationen hatten im Vorfeld einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie eine klare Positionierung der USA forderten. Besonders besorgniserregend: Die Zahl der Hinrichtungen in Saudi-Arabien steuert mit bereits 300 exekutierten Menschen in diesem Jahr auf einen Rekord zu. Dabei sei es höchst unwahrscheinlich, dass Angeklagte einen fairen Prozess erhielten, so die Aktivisten.