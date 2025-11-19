Wir sind WM! DAS war der Moment für die Ewigkeit

„Krone“-Kommentar: Für die Ewigkeit

Wildfremde Menschen umarmten sich, strahlende Gesichter, erleichterte Fußballer. Das Zittern im Nerven-Thriller ist vorbei – Österreich fährt zur WM! Damit wurde eine der deprimierendsten Durststrecken in unserer Sporthistorie beendet. Eine heiße Party an einem kalten Abend. Das Oval im Prater platzte nach dem 1:1 aus allen Nähten. Die Welle lief durchs Stadion, es wurde getanzt und gesungen. Gänsehaut-Momente. Bilder und Emotionen, die vielen Sportfans wohl ewig in Erinnerung bleiben. Zu selten wurde in den letzten Jahrzehnten im Happel-Stadion nach Erfolgen in WM-Qualifikationen gefeiert. Der gestrige Tag gesellt sich zu zwei besonderen Daten dazu: Am 15. November 1989 hatte Wien nach dem 3:0 gegen die DDR ein ähnliches Tollhaus erlebt, am 11. Oktober 1997 löste Österreich mit dem 4:0 gegen Weißrussland das Frankreich-Ticket.