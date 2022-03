Gescheiterte Pkw-Maut: Deutschland muss zahlen

Ein Schiedsgericht hat nach Angaben von Kapsch TrafficCom (Sitz in Wien) und CTS EVENTIM (Sitz in Deutschland) den Entschädigungsanspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der gescheiterten Pkw-Maut bestätigt. Die beiden Mautbetreiber haben für ihre gemeinsame autoTicket GmbH Ansprüche in Höhe von rund 560 Mio. Euro geltend gemacht. „In der nun folgenden zweiten Phase des Schiedsverfahrens wird über die Höhe des Anspruchs entschieden“, teilte der Wiener Mautspezialist Kapsch TrafficCom von Ex-IV-Chef Georg Kapsch am Freitagabend mit.