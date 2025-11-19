Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Saisonauftakt

Skisprung-Coach traut Österreich heuer wenig zu

Kärnten
19.11.2025 06:59
Der Kärntner Heinz Kuttin startet in die zweite Saison als Chefcoach der deutschen ...
Der Kärntner Heinz Kuttin startet in die zweite Saison als Chefcoach der deutschen Skispringerinnen.(Bild: Josef Kuess)

Heinz Kuttin geht mit den deutschen Skispringerinnen in seine zweite Saison als Chefcoach. Im Vorjahr waren zwei seiner Schützlinge im Gesamtweltcup unter den ersten Drei, den Nationencup gewann man. Nach dem Umbruch bei den Österreicherinnen traut er seinen Landsleuten heuer nicht viel zu. Dafür wittert eine Kärntnerin ihre große Chance. 

0 Kommentare

Reisestress zum Saisonauftakt für Heinz Kuttin! Der Chefcoach der deutschen Skispringerinnen düst mit Auto und Schiff nach Norwegen – wo der Weltcup am Freitag in Lillehammer startet. „Danach fahre ich zu den Bewerben nach Falun und nach Wisla. Bis 9. Dezember bin ich unterwegs“, so Kuttin.

Jacqueline Seifriedsberger beendete im Sommer ihre Karriere.
Jacqueline Seifriedsberger beendete im Sommer ihre Karriere.(Bild: GEPA)

In seiner zweiten Saison bei den Girls muss er heuer auf den klassischen Teambewerb, bestehend aus vier Damen, verzichten. „Schade. Es war ein sehr spannender Bewerb. Aber das liegt daran, dass man den Weltcup an Olympia anpasst“, meint der 54-jährige Zlaner. Denn bei den Spielen wird heuer auf der Normalschanze ein Mixed-Bewerb (zwei Frauen, zwei Männer) und auf der Großschanze ein Super-Team-Bewerb (zwei Männer) ausgetragen. 

Titelverteidigung in der Nationenwertung als Ziel
In der letzten Saison wurden seine Schützlinge Selina Freitag (2.) und Katharina Schmid (3.) im Gesamtweltcup nur von Nika Prevc (Slo) geschlagen. Die Nationenwertung hat man gewonnen. „Das ist auch heuer das Ziel! Da werden wir mit Slowenien, Norwegen und Japan kämpfen. Österreich hat es mit dem Rücktritt von Jacqueline Seifriedsberger und der Verletzung von Eva Pinkelnig schwer erwischt. Das tut dem gesamten Sport nicht gut.“

Kärntnerin wittert ihre Chance
Dadurch wurde Platz im Aufgebot – ihre Chance nutzen will nun die Achomitzerin Hannah Wiegele. Auf keiner Schanze ist die 24-Jährige im Weltcup öfter gesprungen als in Lillehammer. Das bisherige Highlight war dort Platz 22. „Ich mag die Anlage und bin auch gerne in Norwegen. Meine Form ist gut, ich will die Chance nutzen.“

Hannah Wiegele hebt in Lillehammer ab, hat Olympia im Visier.
Hannah Wiegele hebt in Lillehammer ab, hat Olympia im Visier.(Bild: GEPA)

Dafür hat Wiegele im Sommer körperlich hart gearbeitet und ihr Training umgestellt: „Zuerst haben wir vermehrt auf Schnellkraft gesetzt, damit ich spritziger werde – dazu auch auf eine gute Ausdauer. Ich fühle mich fitter denn je.“

Lesen Sie auch:
Olympia ruft – Hannah Wiegele muss nur noch abheben.
Weniger Konkurrenz
ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt
02.10.2025

„Möchte zu den Olympischen Spielen“
Das Ziel fürs Wochenende? „Ich will zwei gute Wettkampfsprünge zeigen und in den Punkterängen landen“, sagt die Wahl-Salzburgerin, die einen logischen Traum hat: „Ich möchte zu den Olympischen Spielen, wenn sie schon so nahe an meiner Heimat stattfinden. Natürlich freue ich mich auch total auf die zwei Heimbewerbe in Villach Anfang Jänner.“

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
218.243 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
210.881 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
204.129 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
754 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Weltmännertag
Starke Männer mit Schnauzer und Mut zur Vorsorge
Vor Saisonauftakt
Skisprung-Coach traut Österreich heuer wenig zu
Mit gestohlenem Auto
Tscheche fuhr einfach an Polizeikontrolle vorbei
Krone Plus Logo
Syrer in Einzelhaft
Nach Villach-Anschlag Wirbel um „Terror-Zeitbombe“
Krone Plus Logo
Testpilot war an Bord
Transfersperre! FIFA greift bei der Austria durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf