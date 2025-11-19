Skisprung-Coach traut Österreich heuer wenig zu

In seiner zweiten Saison bei den Girls muss er heuer auf den klassischen Teambewerb, bestehend aus vier Damen, verzichten. „Schade. Es war ein sehr spannender Bewerb. Aber das liegt daran, dass man den Weltcup an Olympia anpasst“, meint der 54-jährige Zlaner. Denn bei den Spielen wird heuer auf der Normalschanze ein Mixed-Bewerb (zwei Frauen, zwei Männer) und auf der Großschanze ein Super-Team-Bewerb (zwei Männer) ausgetragen.