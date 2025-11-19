Emotional! „Arnie“ sorgt mit Video für Gänsehaut

Das ÖFB-Team hat es geschafft! Mit einem emotionalen Clip in den sozialen Medien feiert Rekordspieler Marko Arnautovic das historische WM-Ticket. (Was Österreichs Stürmer nach dem 1:1 gegen Bosnien zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video.)
Es war das, was Österreichs profiliertesten Kickern der vergangenen Jahre noch gefehlt hat: eine WM-Teilnahme. David Alaba und Marko Arnautovic haben sich ihren Traum erfüllt, dürfen nächstes Jahr mit dem ÖFB-Team nach Nordamerika.
„MEINE BRÜDER! WIR HABEN ES GESCHAFFT! Ein Kindheitstraum ist nun wahr geworden“, schreibt „Arnie“ zu einem emotionalen Video (unten) in den sozialen Medien, das historische ÖFB-Momente zeigt und für Gänsehaut sorgt.
„Wir haben über die Jahre gemeinsam gewonnen, verloren, gelächelt und geweint, aber jetzt haben wir ohne Zweifel den stolzesten Moment meiner Karriere erreicht: die Qualifikation für eine WM mit dieser unglaublichen Gruppe“, jubelt Arnautovic.
Arnautovic will neuen Feiertag
Schon kurz nach dem Abpfiff war es emotional geworden: Der Legionär von Roter Stern Belgrad wollte den 18. November ob der fixierten WM-Teilnahme gleich als Feiertag ausrufen lassen. „Die Jungs sind jünger als ich“, sagte Österreichs Rekordspieler. „Aber es ist meine zweite Familie. Was wir außerhalb vom Platz haben, ist außergewöhnlich.“
„Alle haben sich diese WM verdient“
Es sei das größte Spiel seiner Karriere gewesen. Das Turnier in Nordamerika dürfte für Arnautovic zu seinem letzten großen internationalen Tanz werden. „Alle haben sich diese WM verdient“, betonte der 36-Jährige.
