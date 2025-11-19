Emotional! „Arnie“ sorgt mit Video für Gänsehaut

Arnautovic will neuen Feiertag

Schon kurz nach dem Abpfiff war es emotional geworden: Der Legionär von Roter Stern Belgrad wollte den 18. November ob der fixierten WM-Teilnahme gleich als Feiertag ausrufen lassen. „Die Jungs sind jünger als ich“, sagte Österreichs Rekordspieler. „Aber es ist meine zweite Familie. Was wir außerhalb vom Platz haben, ist außergewöhnlich.“