„Der stolzeste Moment“

Emotional! „Arnie“ sorgt mit Video für Gänsehaut

Fußball International
19.11.2025 07:03

Das ÖFB-Team hat es geschafft! Mit einem emotionalen Clip in den sozialen Medien feiert Rekordspieler Marko Arnautovic das historische WM-Ticket. (Was Österreichs Stürmer nach dem 1:1 gegen Bosnien zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video.)

0 Kommentare

Es war das, was Österreichs profiliertesten Kickern der vergangenen Jahre noch gefehlt hat: eine WM-Teilnahme. David Alaba und Marko Arnautovic haben sich ihren Traum erfüllt, dürfen nächstes Jahr mit dem ÖFB-Team nach Nordamerika. 

Das ganz große Ziel wurde erreicht: Bei den ÖFB-Teamspielern gab es nach der WM-Qualifikation ...
Das ganz große Ziel wurde erreicht: Bei den ÖFB-Teamspielern gab es nach der WM-Qualifikation kein Halten mehr.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„MEINE BRÜDER! WIR HABEN ES GESCHAFFT! Ein Kindheitstraum ist nun wahr geworden“, schreibt „Arnie“ zu einem emotionalen Video (unten) in den sozialen Medien, das historische ÖFB-Momente zeigt und für Gänsehaut sorgt.

„Wir haben über die Jahre gemeinsam gewonnen, verloren, gelächelt und geweint, aber jetzt haben wir ohne Zweifel den stolzesten Moment meiner Karriere erreicht: die Qualifikation für eine WM mit dieser unglaublichen Gruppe“, jubelt Arnautovic.

Arnautovic will neuen Feiertag
Schon kurz nach dem Abpfiff war es emotional geworden: Der Legionär von Roter Stern Belgrad wollte den 18. November ob der fixierten WM-Teilnahme gleich als Feiertag ausrufen lassen. „Die Jungs sind jünger als ich“, sagte Österreichs Rekordspieler. „Aber es ist meine zweite Familie. Was wir außerhalb vom Platz haben, ist außergewöhnlich.“

Lesen Sie auch:
Arnautovic posaunt:
„Eine Ansage an Bundespräsident und Kanzler“
18.11.2025
„Ein Kindheitstraum“
Alaba: „Das hat in meiner Karriere noch gefehlt“
19.11.2025
Dank 1:1 gegen Bosnien
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
18.11.2025
ÖFB-Team fährt zur WM
Prohaska endlich abgelöst: „Zeit ist es geworden!“
19.11.2025

„Alle haben sich diese WM verdient“
Es sei das größte Spiel seiner Karriere gewesen. Das Turnier in Nordamerika dürfte für Arnautovic zu seinem letzten großen internationalen Tanz werden. „Alle haben sich diese WM verdient“, betonte der 36-Jährige.

Porträt von krone Sport
krone Sport
