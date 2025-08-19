Bus musste Notbremsung machen, fünf Verletzte

Zahlreiche Verletzte

Die Folgen waren durchaus dramatisch, denn durch das abrupte Bremsen stürzten Menschen zu Boden oder stießen sich an den Stangen. Fünf Passagiere mussten schließlich vom Samariterbund, der mit mehreren Rettungsautos im Einsatz war, versorgt werden. Eine Frau hatte eine klaffende Wunde erlitten, andere Mitfahrer klagten über Schmerzen. Vier Passagiere mussten schließlich sogar ins Krankenhaus gebracht werden.