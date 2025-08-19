Bus musste Notbremsung machen, fünf Verletzte

Um einen Unfall zu verhindern, musste ein Bus der Linz Linien am Sonntagnachmittag eine Notbremsung machen. Fünf Passagiere wurden verletzt, vier musste vom Samariterbund ins Krankenhaus gebracht werden.
Schmerzhafte Busfahrt für einige Passagiere am Sonntagnachmittag in Linz. Ein Fahrer der Buslinie 12 war von der Waldeggstraße kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er eine Notbremsung hinlegen musste, um einen Unfall zu verhindern.
Zahlreiche Verletzte
Die Folgen waren durchaus dramatisch, denn durch das abrupte Bremsen stürzten Menschen zu Boden oder stießen sich an den Stangen. Fünf Passagiere mussten schließlich vom Samariterbund, der mit mehreren Rettungsautos im Einsatz war, versorgt werden. Eine Frau hatte eine klaffende Wunde erlitten, andere Mitfahrer klagten über Schmerzen. Vier Passagiere mussten schließlich sogar ins Krankenhaus gebracht werden.
