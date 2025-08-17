SOV sorgt für umjubelten Schlussakkord

Die Komponistin Alma

Ein großes Orchester, fabelhaft instrumentiert, widmet sich den einfachen und frommen Melodien. Und ein groß besetztes Orchester ist auch gefordert bei Alma Mahlers Liedern. Diese stehen im Original für Stimme und Klavier und erklangen hier in einer Orchestrierung von David und Colin Matthews. Die legendenumrankte Alma Mahler-Werfel war eine vielversprechende Komponistin, bevor ihr Gustav Mahler vor der Heirat das Komponieren untersagte, kurz vor seinem Tod allerdings seine Meinung änderte und die Veröffentlichung ihrer Lieder unterstützte. Bei der Festspielmatinee sang die attraktive ungarische Mezzosopranistin Dorottya Láng sieben dieser Lieder mit Wärme und starker Emotion. Im Verein mit dem SOV und dessen Leiter Leo McFall offenbarte sie die Leuchtkraft und Schönheit dieser Werke.