Wo die heimische Natur wieder erblühen kann …

200 Hektar als Ausgleichsfläche

In der Ökotat ist das Prinzip einfach – und das mit berührender Wirkung: Wo für Windräder oder andere Anlagen leider in die Landschaft eingegriffen werden muss, entstehen dafür andernorts neue Lebensräume – oft größer, vielfältiger und artenreicher als je zuvor. Mehr als 200 Hektar ökologischer Ausgleichsflächen betreut die EVN mittlerweile – so viel wie die gesamte Marillenanbaufläche der Wachau.