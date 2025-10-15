Wo in NÖ die meisten Autos in Privatbesitz sind

Eigenständig mobil zu bleiben wird in Zeiten der Zusammenlegungen und Zentralisierungen – von Abfallsammelstellen bis in den Gesundheitsbereich – in den ländlichen Regionen immer unverzichtbarer. Je weiter man sich von den Ballungszentren entfernt, desto höher steigt die Zahl der Privatautobesitzer.
Während etwa in St. Pölten die Anzahl der Kfz pro 1000 Einwohner rückläufig ist, stieg sie vor allem in den Landbezirken: Das Waldviertel führt die Statistik an, gefolgt vom Weinviertel.
Einst war Wien das „Auto-Mekka“ – das Blatt hat sich gewendet
Dem war aber nicht immer so: Im Jahr 1980 gab es in Niederösterreich durchschnittlich 307 Pkw weniger auf 1000 Einwohner als in Wien, heute sind es 662 mehr. „Fehler der Vergangenheit, die sich heute rächen“, wie der Verkehrsclub Österreich analysiert. Die Daten sind auch ein Gradmesser der „Lebendigkeit“ eines Ortes: „Sind die Zentren stark, wird mehr Rad gefahren oder zu Fuß gegangen – das fördert soziale Kontakte“, so der VCÖ.
Fahrgemeinschaften und Car-Sharing ersparen oft wenigstens Zweitauto
Eine Möglichkeit, Kosten für einen privaten Pkw zu senken, sind Fahrgemeinschaften und Carsharing-Angebote in den Gemeinden – dies kann in den meisten Fällen jedenfalls meist ein Zweitauto ersparen. Denn: Im Schnitt sind gerade diese weniger als eine Stunde am Tag im Einsatz – und mehr als 23 Stunden am Tag keine Fahrzeuge, sondern „Stehzeuge“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.