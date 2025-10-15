Wo in NÖ die meisten Autos in Privatbesitz sind

Einst war Wien das „Auto-Mekka“ – das Blatt hat sich gewendet

Dem war aber nicht immer so: Im Jahr 1980 gab es in Niederösterreich durchschnittlich 307 Pkw weniger auf 1000 Einwohner als in Wien, heute sind es 662 mehr. „Fehler der Vergangenheit, die sich heute rächen“, wie der Verkehrsclub Österreich analysiert. Die Daten sind auch ein Gradmesser der „Lebendigkeit“ eines Ortes: „Sind die Zentren stark, wird mehr Rad gefahren oder zu Fuß gegangen – das fördert soziale Kontakte“, so der VCÖ.