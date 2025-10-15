Rinder-Alarm: Ganze Herde in Horitschon ausgebüxt

Am Samstag wurden die Tiere direkt an der Landstraße zwischen Großwarasdorf und Horitschon gesichtet. Eine gefährliche Situation, denn bei Dämmerung kann es zu einem Zusammenstoß kommen, wenn Autofahrer die Kühe übersehen. Auch Spaziergänger, Radfahrer und Hundebesitzer fürchten sich vor einem Aufeinandertreffen mit den Vierbeinern, denn diese können schnell aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen.