„Bin Hitler dankbar“: Nazi-Ermittlungen in Kirche

Als ein Kärntner mit einer Kirchenbeitragsstelle um die Höhe der Vorschreibung diskutierte, ließ sich ein Mitarbeiter schriftlich zu einer höchst fragwürdigen Aussage hinreißen – die nun auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt! Denn es geht um nicht weniger als den Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetätigung.