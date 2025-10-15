„Bin Hitler dankbar“: Nazi-Ermittlungen in Kirche

Als ein Kärntner mit einer Kirchenbeitragsstelle um die Höhe der Vorschreibung diskutierte, ließ sich ein Mitarbeiter schriftlich zu einer höchst fragwürdigen Aussage hinreißen – die nun auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt! Denn es geht um nicht weniger als den Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetätigung.
Es ist einige Wochen her, dass sich Herr W. über die Höhe seines vorgeschriebenen Kirchenbeitrags beschwert und wie vermutlich viele Beitragszahler um eine Reduktion angesichts der steigenden Kosten für die Familie ersucht hatte.
Ein an sich offenbar geduldiger und freundlicher Mitarbeiter einer Beitragsstelle schrieb eine Weile hin und her und gewährte sogar einen hohen Nachlass – bis es dann trotzdem zum Eklat kam, als von Herrn W. das historische Erbe der Kirchensteuervorschrift erwähnt wurde.
