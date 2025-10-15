Erste Bank Open: Sinner trifft auf Muster

Legenden standen sich beim Tennis-Klassiker in der Wiener Stadthalle oft genug gegenüber, in diesem Jahr wird es sogar zum Treffen der Grand-Slam-Sieger kommen. Denn Thomas Muster wird Jannik Sinner fordern - allerdings nicht auf dem Tennisplatz, sondern mit spannenden Fragen bei „Tom’s Talk“.
Seit Jahren entlockt dabei der ehemalige Weltranglistenerste prominenten Gästen mit Neugier, Humor und seiner eigenen Erfahrung als Profisportler interessante Einblicke in das eigene Leben. Für den Montag, den 20. Oktober, gab nun Sinner, 2023 Triumphator der Erste Bank Open, seine Zusage zu dieser „Doppelconférence“, die immer am Erste Bank Welcome Point in der Fanzone der Wiener Stadthalle stattfindet.
Damit wird „Tom’s Talk“ einer der Höhepunkte des spark7 Next Gen Day powered by Stadt Wien sein, der auch heuer den Montag in das Zeichen des Tennis-Nachwuchses setzt. Die Kids können sicher von Sinner den einen oder anderen nützlichen Tipp auffangen.
Für die Erwachsenen bieten die Erste Bank Open heuer ein tägliches Highlight in Form der Afterparty „Game.Set.Match.“ im Studio F der Stadthalle. Erstmals am Freitag, den 17. Oktober nach dem Red Bull BassLine, danach von Montag bis Samstag ab 18 Uhr kann man mit Musik, Lounge, Tanz und Gaming-Area den Tennisabend ausklingen lassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.