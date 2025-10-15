Erste Bank Open: Sinner trifft auf Muster

Seit Jahren entlockt dabei der ehemalige Weltranglistenerste prominenten Gästen mit Neugier, Humor und seiner eigenen Erfahrung als Profisportler interessante Einblicke in das eigene Leben. Für den Montag, den 20. Oktober, gab nun Sinner, 2023 Triumphator der Erste Bank Open, seine Zusage zu dieser „Doppelconférence“, die immer am Erste Bank Welcome Point in der Fanzone der Wiener Stadthalle stattfindet.