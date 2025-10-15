Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Novum bei Turnier

Erste Bank Open: Sinner trifft auf Muster

Tennis
15.10.2025 06:33
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Legenden standen sich beim Tennis-Klassiker in der Wiener Stadthalle oft genug gegenüber, in diesem Jahr wird es sogar zum Treffen der Grand-Slam-Sieger kommen. Denn Thomas Muster wird Jannik Sinner fordern - allerdings nicht auf dem Tennisplatz, sondern mit spannenden Fragen bei „Tom’s Talk“.

0 Kommentare

Seit Jahren entlockt dabei der ehemalige Weltranglistenerste prominenten Gästen mit Neugier, Humor und seiner eigenen Erfahrung als Profisportler interessante Einblicke in das eigene Leben. Für den Montag, den 20. Oktober, gab nun Sinner, 2023 Triumphator der Erste Bank Open, seine Zusage zu dieser „Doppelconférence“, die immer am Erste Bank Welcome Point in der Fanzone der Wiener Stadthalle stattfindet.

Im Vorjahr war Valentin Bontus bei „Tom’s Talk“.
Im Vorjahr war Valentin Bontus bei „Tom’s Talk“.(Bild: GEPA)

Damit wird „Tom’s Talk“ einer der Höhepunkte des spark7 Next Gen Day powered by Stadt Wien sein, der auch heuer den Montag in das Zeichen des Tennis-Nachwuchses setzt. Die Kids können sicher von Sinner den einen oder anderen nützlichen Tipp auffangen.

Lesen Sie auch:
Mitmachen & gewinnen
Gewinne Tennis-Tickets und Blick hinter Kulissen!
01.10.2025

Für die Erwachsenen bieten die Erste Bank Open heuer ein tägliches Highlight in Form der Afterparty „Game.Set.Match.“ im Studio F der Stadthalle. Erstmals am Freitag, den 17. Oktober nach dem Red Bull BassLine, danach von Montag bis Samstag ab 18 Uhr kann man mit Musik, Lounge, Tanz und Gaming-Area den Tennisabend ausklingen lassen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
348.817 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
197.917 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
120.336 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2538 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1226 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1039 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf