Pacult: „Absolut kein Grund für Änderungen!“

Peter, in rund zwei Wochen feierst du deinen 66. Geburtstag. Noch keine Lust auf die Pension?

Peter Pacult: Aufgrund meiner Jahre in Deutschland fehlt ohnehin noch etwas Zeit. Außerdem: Der Fußball hat mich mein Leben lang begleitet – da sagt man bei einer Aufgabe wie WAC nicht Nein. Ich freue mich sehr, danke Präsident Riegler für sein Vertrauen.