Red Bull: Max Verstappen verliert wichtigen Mann

Rückschlag für Max Verstappen: Der amtierende Formel-1-Weltmeister verliert seinen Chefmechaniker Matt Caller.
Wie „The Race“ berichtet, kehrt Matt Caller zu Saisonende Red Bull den Rücken und wechselt zu Konkurrent Audi. Somit verliert Max Verstappen einen seiner wichtigsten Vertrauten beim Formel-1-Rennstall.
2015 war Caller zu Red Bull gekommen und hatte einen maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Rennstalls. Seit 2022 werkte er als Chefmechaniker von Verstappen.
Audi wüstet weiter auf
Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein und übernimmt das Sauber-Team vollständig. Mit der Verpflichtung von Caller gelang dem Team ein echter Coup. Beim Deal hatte vor allem Audis Teamchef Jonathan Wheatley seine Finger im Spiel, er kennt Caller seit gemeinsamen Red-Bull-Zeiten.
