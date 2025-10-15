Red Bull: Max Verstappen verliert wichtigen Mann

Audi wüstet weiter auf

Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein und übernimmt das Sauber-Team vollständig. Mit der Verpflichtung von Caller gelang dem Team ein echter Coup. Beim Deal hatte vor allem Audis Teamchef Jonathan Wheatley seine Finger im Spiel, er kennt Caller seit gemeinsamen Red-Bull-Zeiten.