„Das Verhalten der FPÖ ist parteischädigend!“

Am 20. Oktober wird es die nächste Gemeinderatssitzung in Neunkirchen zu dieser Causa geben, bei der dann auch die Funktionen, die Haberbichler und Trenk innehatten, an andere „wilde“ (Ex-)FPÖ-Mandatare vergeben werden. An deren Parteibezeichnung wird sich bis zum Ende dieser Regierungsperiode aus rechtlichen Gründen nichts ändern.