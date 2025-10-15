Israels Faustpfand

Die charismatische Ausstrahlung des Marwan Barguti ist nach wie vor ungebrochen und alle Umfragen zeigen ihn als den unangefochtenen Nachfolger des Autonomie-Präsidenten Mahmud Abbas (90), wenn dieser endlich Platz macht. Noch dazu kommt Barguti aus der Fatah-Bewegung von Arafat und Abbas und der Barguti-Clan ist im Westjordanland breit verankert, etwa durch den Politiker Mustafa Barguti.