NBA-Pionier Pöltl

„Auch mit 30 wird sich daran nichts ändern!“

US-Sport
15.10.2025 06:32
Pöltl verteilt seit neun Jahren Körbe in der NBA.
Pöltl verteilt seit neun Jahren Körbe in der NBA.(Bild: AFP/GETTY IMAGES/Tim Nwachukwu)

Geerdeter Superstar: Basketball-Pionier Jakob Pöltl startet in seine zehnte NBA-Saison. Der Wiener zum runden Geburtstag über Sprachprobleme, sportliche Ziele und sein üppiges Gehalt...

„Hineinzukommen, ist verdammt schwierig. Aber noch viel schwieriger ist es, drin zu bleiben“, hatte Jakob Pöltl 2016 prophezeit. Als Nummer neun war der Wiener da zum ersten Österreicher in der milliardenschweren NBA geworden – in wenigen Tagen startet die zehnte (!) Saison des Centers, der heute den 30. Geburtstag feiert. Längst zählt Pöltl defensiv zu den besten Centern der Liga, von seinem Draft-Jahrgang sind aus den Top 30 nur noch 15 Spieler in der Liga. Dank des irren Spielplans mit 82 Partien im Grunddurchgang, den kräfteraubenden Reisen samt Zeitverschiebungen und der körperlichen sowie mentalen Belastung dauert eine NBA-Karriere im Schnitt 4,5 Jahre.

