„Auch mit 30 wird sich daran nichts ändern!“

Geerdeter Superstar: Basketball-Pionier Jakob Pöltl startet in seine zehnte NBA-Saison. Der Wiener zum runden Geburtstag über Sprachprobleme, sportliche Ziele und sein üppiges Gehalt...
„Hineinzukommen, ist verdammt schwierig. Aber noch viel schwieriger ist es, drin zu bleiben“, hatte Jakob Pöltl 2016 prophezeit. Als Nummer neun war der Wiener da zum ersten Österreicher in der milliardenschweren NBA geworden – in wenigen Tagen startet die zehnte (!) Saison des Centers, der heute den 30. Geburtstag feiert. Längst zählt Pöltl defensiv zu den besten Centern der Liga, von seinem Draft-Jahrgang sind aus den Top 30 nur noch 15 Spieler in der Liga. Dank des irren Spielplans mit 82 Partien im Grunddurchgang, den kräfteraubenden Reisen samt Zeitverschiebungen und der körperlichen sowie mentalen Belastung dauert eine NBA-Karriere im Schnitt 4,5 Jahre.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.