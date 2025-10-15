„Julia bringt dich dazu, härter zu arbeiten“

Denn in „After the Hunt“ geht es um sexuelle Attacken und Machtmissbrauch an einer Eliteuni, es zerbrechen Freundschaften und Allianzen werden ausgetestet. Roberts soll gute Chancen auf eine Oscarnominierung als beste Schauspielerin haben. Edebiri konnte viel von ihr lernen: „Sie ist so wunderbar und großzügig und teilt gerne ihre reichen Erfahrungen. Ich habe einfach versucht, das alles richtig aufzusaugen und den Moment auszukosten. Und durch ihre großartige Arbeit bringt sie dich dazu, auch härter arbeiten zu wollen.“ Eine wichtige Prämisse im Film sei es, dass Julia Roberts bei Kinobesuchern eine gewisse Erwartung auslöse: „Das Publikum liebt sie, vertraut ihr und will ihr folgen. Und plötzlich muss man sich dann als Zuschauer fragen: Warte mal, wer von diesen Figuren sagt jetzt wirklich die Wahrheit, wem kann ich vertrauen? Das ist beunruhigen.“