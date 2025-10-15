„Finanzschock bringt soziales Gefüge in Gefahr“

Schnappt sich Oliver Glasner einen Dortmund-Profi?
„So düster wie erwartet“ ist der Rechnungsabschluss der Stadt Innsbruck ausgefallen. Im Gemeinderat ist darüber nächste Woche eine Abrechnung mit der Politik der Caprese-Regierung zu erwarten. Zumindest aber einen Lichtblick gibt es.
Innsbrucks Finanzlage entwickelt sich so, wie bereits Anfang des Jahres befürchtet worden war: Die roten Zahlen gewinnen die Überhand. War die „Freie Finanzspitze“ – Indikator für die wirtschaftliche Stärke – schon 2024 mit 1,4 Millionen mehr als bescheiden in Relation zu einem 500-Millionen-Budget, so droht der Spielraum noch enger zu werden.
