„Finanzschock bringt soziales Gefüge in Gefahr“

Innsbrucks Finanzlage entwickelt sich so, wie bereits Anfang des Jahres befürchtet worden war: Die roten Zahlen gewinnen die Überhand. War die „Freie Finanzspitze“ – Indikator für die wirtschaftliche Stärke – schon 2024 mit 1,4 Millionen mehr als bescheiden in Relation zu einem 500-Millionen-Budget, so droht der Spielraum noch enger zu werden.