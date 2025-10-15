Kipppunkte: Was uns pro Grad Erderwärmung erwartet

160 Wissenschaftler aus 23 Ländern schlagen Alarm: Die ersten Klima-Kipppunkte, die nicht umkehrbare und katastrophale Folgen für die ganze Erde haben, wurden überschritten. Und je weiter sich die Erde über das 1,5-Grad-Ziel erhitzt, desto größer das Risiko, dass es zu einer katastrophalen Kettenreaktion kommt. Krone+ zeigt Ihnen besonders bedrohte Regionen – und die Folgen der einzelnen Kipppunkte.
In wenigen Wochen trifft sich in Brasilien die globale Polit-Elite auf der UN-Klimakonferenz in Belem. Bereits jetzt sprechen 160 Wissenschaftler aus aller Welt im Global Tipping Points Report 2025 eine eindringliche Warnung an die Entscheidungsträger dieser Welt aus: Steuern sie nicht entschieden und radikal dagegen, werden in den nächsten Jahren mehrere gefährliche Kipppunkte überschritten, die Auswirkungen auf die ganze Welt haben und die Erderwärmung beschleunigen werden. Die ersten davon wurden bereits überschritten: Wir sehen einem wichtigen Ökosystem beim Sterben zu.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.