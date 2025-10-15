Kipppunkte: Was uns pro Grad Erderwärmung erwartet

In wenigen Wochen trifft sich in Brasilien die globale Polit-Elite auf der UN-Klimakonferenz in Belem. Bereits jetzt sprechen 160 Wissenschaftler aus aller Welt im Global Tipping Points Report 2025 eine eindringliche Warnung an die Entscheidungsträger dieser Welt aus: Steuern sie nicht entschieden und radikal dagegen, werden in den nächsten Jahren mehrere gefährliche Kipppunkte überschritten, die Auswirkungen auf die ganze Welt haben und die Erderwärmung beschleunigen werden. Die ersten davon wurden bereits überschritten: Wir sehen einem wichtigen Ökosystem beim Sterben zu.