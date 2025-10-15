Radau-Rentner hetzte im Netz gegen Ausländer

„Straffreie Satire und lustig“

Für Staatsanwalt und Richter ein öffentlicher Aufruf zur Gewalt gegen Asylwerber, weshalb sich der Pensionist nun wegen Verhetzung zu verantworten hat. „Was ich geteilt habe, ist keine Hetze gegen Asylanten, sondern straffreie Satire und lustig.“ Das ergebe sich auch daraus, dass nicht von einem Schrotgewehr die Rede gewesen sei, sondern von einem „Schrottgewehr“. Ein „Schrottgewehr“ sei Schrott und keine Waffe. „Wer das nicht als Satire erkennt, kann nicht sinnerfassend lesen“, echauffiert sich der 71-Jährige und bekennt sich folglich nicht schuldig. Der Staatsanwalt wiederum wertet die Einlassungen als „reine Schutzbehauptungen“.