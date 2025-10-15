„So schön: Nach Jahren endlich wieder Krämpfe!“

Samstag Subotica in Serbien, am Sonntag in Graz, am Mittwoch kommt Gmunden, am Freitag kommt Sremska Mitrovica. Der Terminplan des BC Vienna ist in dieser Saison besonders eng. „Mir macht das nichts aus, bin das meine ganze Karriere über gewohnt, eine Doppelbelastung zu haben“, nimmt es Routinier Rasid Mahalbasic gelassen. Der bald 35-Jährige hat in den letzten 15 Jahren in fast ebenso vielen Ländern rund um den Globus Basketball gespielt. „Wenn du mehr Spiele hast, musst du weniger oft ins Training“, zwinkert er spitzbübisch.