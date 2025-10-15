Vorteilswelt
Sturm auf Celtic

„In diesem Stadion fliegen dir die Ohren weg“

Steiermark
15.10.2025 06:30
ÖFB-Legionär Lukas Fadinger erlebte die ohrenbetäubende Stimmung im Celtic Park in Glasgow.
ÖFB-Legionär Lukas Fadinger erlebte die ohrenbetäubende Stimmung im Celtic Park in Glasgow.(Bild: Krone KREATIV/GEPA/Patrick Steiner, AFP)

Da muss sich Meister Sturm anhalten! Am 23. Oktober steigt der nächste Kracher in der Europa League – diesmal in Glasgow gegen Celtic. ÖFB-Legionär Lukas Fadinger, seit Sommer bei Motherwell engagiert, kennt den Gegner. Der Steirer über ein unbeschreibliches Erlebnis, schottische Delikatessen, Autofahren auf der Insel und seinen großen Fußball-Traum.

0 Kommentare

Die Tinte war trocken, der Traum wurde wahr. Wenn Lukas Fadinger an den Frühsommer dieses Jahres zurückdenkt, beginnt er zu strahlen. „Ich habe in Schottland bei FC Motherwell unterschrieben. Ex-Austria-Coach Michael Wimmer war hier Trainer und Sportdirektor, hat mir den Wechsel schmackhaft gemacht. Mir war sofort klar, dass ich das machen will.“

Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Loading
Steiermark

