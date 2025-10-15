„In diesem Stadion fliegen dir die Ohren weg“

Die Tinte war trocken, der Traum wurde wahr. Wenn Lukas Fadinger an den Frühsommer dieses Jahres zurückdenkt, beginnt er zu strahlen. „Ich habe in Schottland bei FC Motherwell unterschrieben. Ex-Austria-Coach Michael Wimmer war hier Trainer und Sportdirektor, hat mir den Wechsel schmackhaft gemacht. Mir war sofort klar, dass ich das machen will.“