Wieder müssen fünf steirische Postämter zusperren

„Für mich ist das völlig unverständlich. Es kann niemand nachvollziehen, warum ein Postpartner besser funktionieren soll als eine Postfiliale“, ist Bürgermeister Erich Gosch hörbar verärgert. In seiner Marktgemeinde Feldkirchen, direkt angrenzend an Graz, wird das Postamt geschlossen. Obwohl diese laut Gosch „immer voll“ ist und die Kommune mehr als 6500 Einwohner hat.