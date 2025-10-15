Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kam erst im Sommer

Schnappt sich Oliver Glasner einen Dortmund-Profi?

Premier League
15.10.2025 06:06
Verstärkt Oliver Glasner seinen Kader mit einem Kicker von Borussia Dortmund?
Verstärkt Oliver Glasner seinen Kader mit einem Kicker von Borussia Dortmund?(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Schlägt Oliver Glasner im Winter am Transfermarkt zu? Laut Medienberichten hat Premier-League-Klub Crystal Palace großes Interesse an Borussia-Dortmund-Kicker Jobe Bellingham.

0 Kommentare

Erst im Sommer war Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Real-Madrid-Superstar Jude Bellingham, für etwas mehr als 30 Millionen Euro vom AFC Sunderland nach Dortmund gewechselt.

Jobe Bellingham
Jobe Bellingham(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis Sommer 2030, weil der 22-Jährige jedoch mit seiner – aus seiner Sicht – zu geringen Spielzeit unzufrieden ist, gilt ein Blitz-Abgang im Winter nicht mehr als ausgeschlossen.

Lesen Sie auch:
Erfolgscoach Oliver Glasner ist heiß begehrt.
„Erste Gespräche“
Steht Oliver Glasners Zukunft schon bald fest?
13.10.2025

Nachfolger für Wharton
Laut dem englischen Portal „Caughtoffside“ hat neben Manchester United auch Crystal Palace ein Auge auf den Mittelfeldmann geworfen. Der Grund: Der Klub von Oliver Glasner sucht bereits nach einem Nachfolger für Shootingstar Adam Wharton. Ein Abgang des 21-jährigen Engländers, der in der laufenden Saison beim Premier-League-Klub groß aufzeigt, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
347.771 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
194.644 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3352 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1029 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Mehr Premier League
Kam erst im Sommer
Schnappt sich Oliver Glasner einen Dortmund-Profi?
Real-Vertrag läuft aus
Rückkehr zu Ex-Klub? Wildes Gerücht um David Alaba
Bayern-Star Davies:
„Manchmal sagt der Körper: ,Ich will nicht mehr’“
Erfolgscoach reagiert
Brisantes Gerücht um Glasner: „Das amüsiert mich!“
Palhinha rechnet ab:
„Nicht Chancen bekommen, die ich verdient hätte“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf