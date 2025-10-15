Schnappt sich Oliver Glasner einen Dortmund-Profi?

Schlägt Oliver Glasner im Winter am Transfermarkt zu? Laut Medienberichten hat Premier-League-Klub Crystal Palace großes Interesse an Borussia-Dortmund-Kicker Jobe Bellingham.
Erst im Sommer war Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Real-Madrid-Superstar Jude Bellingham, für etwas mehr als 30 Millionen Euro vom AFC Sunderland nach Dortmund gewechselt.
Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis Sommer 2030, weil der 22-Jährige jedoch mit seiner – aus seiner Sicht – zu geringen Spielzeit unzufrieden ist, gilt ein Blitz-Abgang im Winter nicht mehr als ausgeschlossen.
Nachfolger für Wharton
Laut dem englischen Portal „Caughtoffside“ hat neben Manchester United auch Crystal Palace ein Auge auf den Mittelfeldmann geworfen. Der Grund: Der Klub von Oliver Glasner sucht bereits nach einem Nachfolger für Shootingstar Adam Wharton. Ein Abgang des 21-jährigen Engländers, der in der laufenden Saison beim Premier-League-Klub groß aufzeigt, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit ...
Kommentare
