Nächstes Bergdrama: Alpinistin findet Frauenleiche

Ähnliches Drama in den Stubaier Alpen

Es ist dies die nächste Tragödie auf den Tiroler Bergen. Am Montag war in den Stubaier Alpen, im Bereich der Hammerspitze, eine männliche Leiche aufgefunden worden. Um wen es sich bei dem Toten handelt, war zunächst ein Rätsel. Seit Mittwoch steht fest: Beim Verunglückten handelt es sich um einen 72-jährigen Urlaubsgast aus Deutschland, wie die „Krone“ erfuhr. Der Wanderer war allein am Berg unterwegs.