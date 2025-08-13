Erfrischender Sommerdrink – „sanfter Engel“

Orangensaft und Kaffee? Kann das schmecken und erfrischen? Sarah bereitet diesmal spritzige Drinks für heiße Tage zu. Neben der exotischen Maracuja und würzig, frischem Basilikum, zaubert Sarah auch einen 70iger Klassiker – „den sanften Engel“. Das ist einfach Orangensaft, Vanilleeis und in der Version von Sarah, kommt noch ein Spritzer Espresso dazu. Ein fruchtig, belebender Sommertraum für den Gaumen!
„Sanfter Engel”
Zutaten: 400 ml gekühlter Orangensaft, 300 g Vanilleeis, Schuss Kaffee
Zubereitung:
1 Kugel Vanilleeis in ein Glas geben und mit Orangensaft aufgießen. Darüber ein Schuss schwarzer Kaffee.
Maracuja Limonade
Zutaten: 3 frische Maracujas (Fruchtfleisch und Kerne), 80 g brauner Zucker, 150 ml Wasser, 3 Orangen, Eiswürfel, 400 ml Mineralwasser, etwas frische Minze
Zubereitung:
Das Fruchtfleisch der Maracujas (mit Kernen) auslösen und mit Wasser und Zucker aufkochen. Währenddessen die Orangen auspressen, Saft in den Topf geben und Sirup abkühlen lassen. Mit Eis, Mineralwasser und Minze servieren.
Basilikum Limonade
Zutaten: 5 Zweige Basilikum, 1 Zitrone, 100ml Wasser, 3 EL Zucker, Eiswürfel, 600ml Mineralwasser
Zubereitung:
Basilikumblätter in einen Blender geben. Mit Wasser, Zucker und Saft von einer Zitrone mixen/pürieren. Eiswürfel in Gläser geben, Basilikum Limo einfüllen und mit Mineralwasser aufgießen.