Erfrischender Sommerdrink – „sanfter Engel“

Orangensaft und Kaffee? Kann das schmecken und erfrischen? Sarah bereitet diesmal spritzige Drinks für heiße Tage zu. Neben der exotischen Maracuja und würzig, frischem Basilikum, zaubert Sarah auch einen 70iger Klassiker – „den sanften Engel“. Das ist einfach Orangensaft, Vanilleeis und in der Version von Sarah, kommt noch ein Spritzer Espresso dazu. Ein fruchtig, belebender Sommertraum für den Gaumen!