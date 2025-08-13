Was wurde aus Bayerns Millionen-Flop Bouna Sarr?

Im Winter versuchte Sarr nochmal für sich selbst die Werbetrommel zu rühren. „Ich suche nach einem Projekt, das mich wieder in Schwung bringt, mir wieder Spaß macht. Es geht mir nicht ums Finanzielle. Ich weiß, dass ich einen echten Mehrwert bieten kann“, erklärte er im Interview mit „L’Équipe“. Bisher alles vergebens – ob er noch eine Chance im Profi-Fußball bekommt, erscheint derzeit unwahrscheinlich.