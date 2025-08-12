Herrenloser Rucksack führte zu rätselhafter Leiche

Ein mysteriöser Leichenfund in den Stubaier Alpen in Tirol beschäftigt die Polizei: Nachdem mehrere Bergsteiger einen herrenlosen Rucksack entdeckt und einen Notruf abgesetzt hatten, wurde im Zuge eines Suchfluges mit dem Hubschrauber eine männliche Leiche in einer steilen Rinne entdeckt. Die Identität ist derzeit noch ein Rätsel.
Am Montagnachmittag sei von mehreren Alpinisten ein herrenloser Rucksack im Bereich Hammerspitze in Richtung Padasterjochhaus (Gemeindegebiet Trins, Bezirk Innsbruck-Land) entdeckt und ein Notruf abgesetzt worden.
Der Notarzt des nachalarmierten Rettungshelikopters Christophorus 1 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Suchflug mit Polizeihubschrauber
Im Zuge eines Suchfluges konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle Tirol gegen 20.10 Uhr etwa 150 bis 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels im Bereich einer steilen Rinne einen leblosen Mann lokalisieren. „Der Notarzt des nachalarmierten Rettungshelikopters Christophorus 1 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen“, heißt es von den Ermittlern.
Leichenbergung erst am Dienstag möglich
Aufgrund einsetzender Dunkelheit konnte die Leiche am Montagabend nicht mehr geborgen werden. Dies erfolgte schließlich am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Ein Rätsel ist hingegen noch die Identität des verunglückten Alpinisten. „Diese steht bis dato nicht fest. Erhebungen dazu sind im Gange“, so die Ermittler abschließend.
