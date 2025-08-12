Herrenloser Rucksack führte zu rätselhafter Leiche

Leichenbergung erst am Dienstag möglich

Aufgrund einsetzender Dunkelheit konnte die Leiche am Montagabend nicht mehr geborgen werden. Dies erfolgte schließlich am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Ein Rätsel ist hingegen noch die Identität des verunglückten Alpinisten. „Diese steht bis dato nicht fest. Erhebungen dazu sind im Gange“, so die Ermittler abschließend.