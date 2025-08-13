Vorteilswelt
Warm-up war gestern

Headliner läutet Party am Frequency vorzeitig ein

Niederösterreich
13.08.2025 15:16
Frequency-Festival startet am Mittwoch – und die Stimmung erreicht schon vor der ersten Band ...
Frequency-Festival startet am Mittwoch – und die Stimmung erreicht schon vor der ersten Band ihren Höhepunkt.

30 Grad, Sonne und Festival! So früh wie nie strömten die Gäste des Frequency heuer nach St. Pölten in Niederösterreich – wohl auch wegen des Auftakts am Mittwochabend mit Headliner Post Malone. Für den US-Star zog das Frequency den Partybeginn um einen Tag vor. Trotz brütender Hitze feiern die Besucher schon ausgelassen in der Traisen.

Mit einem Paukenschlag feiert das Frequency Festival 2025 sein 25-jähriges Jubiläum: Am Mittwoch um exakt 14.20 Uhr fiel der Startschuss zum heurigen Frequency-Festival in St. Pölten: Dann sorgten Bartees Strange als erster Act für Stimmung auf der Bühne.

Früherer Festival-Start wegen Post Malone
Post Malone wird als Headliner schon am Mittwochabend mit Spannung erwartet, Papa Roach sorgt ebenfalls für Stimmung. Kein Wunder, dass die Gäste deutlich früher als üblich das Festivalgelände stürmten.

Bei 30 Grad am Mittwoch suchen die Festivalbesucher Abkühlung in der Traisen.
Bei 30 Grad am Mittwoch suchen die Festivalbesucher Abkühlung in der Traisen.
Die Stühle wandern kurzerhand in den Fluss – gemütlich sitzen und Bier genießen inklusive.
Die Stühle wandern kurzerhand in den Fluss – gemütlich sitzen und Bier genießen inklusive.
Partylaune im Fluss: Viele Gäste reisten schon am Mittwoch für den Headliner an.
Partylaune im Fluss: Viele Gäste reisten schon am Mittwoch für den Headliner an.

ÖBB-Sonderzug fährt als Shuttle von Wien
Schon am Montagvormittag strömten die Besucher in Scharen nach St. Pölten, um ihre Zelte aufzuschlagen. Wer jetzt noch anreist, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen: Von Wien verkehren stündlich drei Züge.

Tagesgäste bringt ein ÖBB-Sonderzug nach Konzertende (Abfahrt 2.10 Uhr) zurück. Zwischen Bahnhof und Festivalgelände pendeln Shuttlebusse, der Geländeplan ist online verfügbar.

Viele Gäste sind schon seit Tagen da – am Mittwoch geht es musikalisch richtig los.
Viele Gäste sind schon seit Tagen da – am Mittwoch geht es musikalisch richtig los.
Seit Mittwoch, 14.20 Uhr, sind die Bühnen am Frequency geöffnet: Drei Tage voller Musik und ...
Seit Mittwoch, 14.20 Uhr, sind die Bühnen am Frequency geöffnet: Drei Tage voller Musik und Partyspaß.

Drei Tage lang steigt die „Geburtstagsparty“ zum großen Jubiläum mit Hollywood-Stars und Grammy-Gewinnern. Neben dem vom Rapper zum Country-Sänger gewandelten US-Star Post Malone stehen Chappell Roan, Finch, Nina Chuba, Papa Roach, die Fäaschtbänkler und Will Smith auf den Bühnen an der Traisen – ein breites musikalisches Spektrum ist garantiert.

Am Ende stehen laut Veranstalter rund 140.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände in St. Pölten, die das Jubiläum voller Energie feiern und die Traisen zur Sommer-Party-Meile verwandeln.

