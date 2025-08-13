Headliner läutet Party am Frequency vorzeitig ein

30 Grad, Sonne und Festival! So früh wie nie strömten die Gäste des Frequency heuer nach St. Pölten in Niederösterreich – wohl auch wegen des Auftakts am Mittwochabend mit Headliner Post Malone. Für den US-Star zog das Frequency den Partybeginn um einen Tag vor. Trotz brütender Hitze feiern die Besucher schon ausgelassen in der Traisen.