Ex-Sport-Ass emotional

Trauer um Ex-Rivalin: „Ihr Tod trifft mich schwer“

Wintersport
13.08.2025 15:38
Kaisa Mäkäräinen trauert um ihre ehemalige Konkurrentin und langjährige Freundin Laura ...
Kaisa Mäkäräinen trauert um ihre ehemalige Konkurrentin und langjährige Freundin Laura Dahlmeier.(Bild: GEPA)

Die ehemalige Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Kaisa Mäkäräinen hat sich zum Tod ihrer ehemals großen sportlichen Rivalin Laura Dahlmeier geäußert. „Lauras Tod trifft mich schwer“, trauert die Finnin um die vor zwei Wochen am Laila Peak in Pakistan tödlich verunglückte Dahlmeier.

Sportlich schenkten sich Dahlmeier und Mäkäräinen auf den Loipen dieser Welt lange Jahre nichts. Die beiden Rivalinnen eroberten Titel um Titel und doch blieben sie abseits des sportlichen Wettkampfs Freundinnen. Umso mehr schmerzt nun der Tod der Deutschen. „Lauras Tod trifft mich schwer. Ich werde noch lange an sie denken“, zeigt sich Mäkäräinen im Interview mit „Yle“ betroffen. 

Neue gemeinsame Erfahrungen
Die 31-jährige Deutsche war vor über zwei Wochen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Über die Leidenschaft zum Bergsteigen hat sich Dahlmeier auch mit der 42-jährigen Finnin unterhalten, wie diese verrät: „Ich habe mit ihr über den Frieden gesprochen, den sie in den Bergen gespürt hat, nachdem sie ihre hektische Karriere beendet hat.“ 

Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier(Bild: GEPA)

Auch nach Ende ihrer aktiven Karrieren hatten Mäkäräinen und Dahlmeier beruflichen Kontakt. Die beiden Biathletinnen waren jeweils als TV-Expertinnen im Einsatz. Eine Erfahrung, die die beiden neue Seiten aneinander entdecken ließ, wie die Finnin verrät: „In den letzten Jahren haben wir uns auf komplett andere Art und Weise kennengelernt. Wir haben mehr über andere Bereiche des Lebens gesprochen als den Sport.“ 

