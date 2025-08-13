Aufputzt is‘ – Weihnachten mit Schmäh und Chaos

Was passiert, wenn ein überarbeiteter Bauleiter (Gery Seidl) seiner Familie das perfekte Weihnachtsfest verspricht – und dann das Chaos regiert? Genau das erzählt Aufputzt is‘, der neue Film von Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff. Und die „Krone“ hat’s zuerst: Wir präsentieren exklusiv den ersten Teaser-Trailer zu dieser herrlich schrägen Weihnachtskomödie, welche am 20. November in den österreichischen Kinos startet.
Statt Ruhe und Idylle gibt’s Terminstress, Bauprobleme und Katastrophen en masse. Bauleiter Andi (Gery Seidl) jongliert zwischen einem ungeduldigen Chef (Roland Düringer), chinesischen Auftraggebern, einer resoluten Schwiegermutter (Maria Hofstätter) und dem Versprechen an seine Frau Steffi (Marlene Morreis) und Bonus-Tochter Alma (Mia Plamberger), für das perfekte Fest zu sorgen. Doch der Baum ist futsch, 280 Klotüren hängen am Zoll fest – und Kumpel Bertl (Thomas Mraz) macht mit seiner „Hilfe“ alles noch chaotischer.
Staraufgebot aus Kabarett und Film
Neben Gery Seidl glänzt ein hochkarätiges Ensemble: Thomas Stipsits, Roland Düringer, Lisa Eckhart, Adele Neuhauser, Christopher Seiler, Michi Buchinger, Angelika Niedetzky u.v.m. Gedreht wurde in Wien und Niederösterreich – festlich, schräg und mit liebevollen Spitzen, die mitten ins Herz treffen.
Lachen, rühren lassen, wieder lachen
Aufputzt is‘ ist der Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen – oder einfach überleben wollen. Zwischen Punschduft und Familienwahnsinn zeigt er, dass das Fest vielleicht dann am schönsten ist, wenn nichts so läuft wie geplant. Kinostart ist der 20. November.
