Aufputzt is‘ – Weihnachten mit Schmäh und Chaos

Lachen, rühren lassen, wieder lachen

Aufputzt is‘ ist der Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen – oder einfach überleben wollen. Zwischen Punschduft und Familienwahnsinn zeigt er, dass das Fest vielleicht dann am schönsten ist, wenn nichts so läuft wie geplant. Kinostart ist der 20. November.