Delhi muss hunderttausende Streuner einfangen

Acht Wochen, um tausende Hunde einzufangen

Die Entscheidung des Gerichtshofs hatte am Montag für Aufruhr gesorgt. Die Richter begründeten sie mit ihrer Besorgnis über die zunehmende „Bedrohung“ durch Hundebisse und Tollwut in Delhi. Sie gaben den Behörden der Stadt und in den Vororten acht Wochen Zeit, alle frei lebenden Hunde in Tierheime zu bringen. Hundeliebhaber und Tierschützer kritisierten ein mögliches langfristiges Wegsperren der Tiere. Angehörige von Todesopfern, darunter eine Familie mit einem durch Hundebisse getöteten Kind, begrüßten hingegen die Maßnahme.