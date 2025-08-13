Vorteilswelt
Im Vergleich zu 2024

In dieser Branche werden Rechnungen später bezahlt

Wirtschaft
13.08.2025 16:00
Die Zahlungsmoral in Österreich ist laut Unternehmen hoch (Symbolbild).
Die Zahlungsmoral in Österreich ist laut Unternehmen hoch (Symbolbild).(Bild: Andrey Popov)

Die Zahlungsmoral der Kundinnen und Kunden in Österreich ist hoch geblieben. Ungefähr sieben von zehn befragten Unternehmen (73 Prozent) berichten von einem Zahlungseingang innerhalb von 30 Tagen. Positiv ist der Trend unter anderem im Handel, verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor.

0 Kommentare

Länger sind die Fristen in der angeschlagenen Baubranche. Dort erfolgten 58 Prozent der Überweisungen innerhalb von 30 Tagen. In der Vorjahresumfrage vom Gläubigerschutzverband Creditreform waren es noch etwa 75 Prozent. Das Zahlungsverhalten der Kundinnen und Kunden in der Baubranche hat sich somit verschlechtert. Gründe sind laut dem Gläubigerschutzverband bauliche Verzögerungen sowie gänzlich gestoppte Projekte, wodurch oft auch die Zahlungsfristen ausgedehnt werden.

Höhere Ausfälle
Obwohl die fristgerechte Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden tendenziell hoch ist, müssen die Firmen derzeit auch vermehrt Ausfälle hinnehmen. Bei 11,7 Prozent der Befragten handelte es sich um mehr als ein Prozent des Umsatzes. Besonders betroffen waren das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor. Nur rund jedes vierte (26 Prozent) befragte mittelständische Unternehmen blieb bisher komplett von Zahlungsausfällen verschont.

Lesen Sie auch:
Schuldner immer jünger
Jede sechste Rechnung wird zu spät bezahlt
16.10.2024
Weniger Zahlungsmoral?
Rechnungen werden weltweit später bezahlt
17.03.2023

Gleichzeitig ist die Zahl der Firmenpleiten weiter gestiegen. Lange Zahlungsziele von mehr als 90 Tagen sind laut der Erhebung aber nach wie vor selten (drei Prozent). Die Umfrage wurde unter 1400 Unternehmen durchgeführt.

