In dieser Branche werden Rechnungen später bezahlt

Länger sind die Fristen in der angeschlagenen Baubranche. Dort erfolgten 58 Prozent der Überweisungen innerhalb von 30 Tagen. In der Vorjahresumfrage vom Gläubigerschutzverband Creditreform waren es noch etwa 75 Prozent. Das Zahlungsverhalten der Kundinnen und Kunden in der Baubranche hat sich somit verschlechtert. Gründe sind laut dem Gläubigerschutzverband bauliche Verzögerungen sowie gänzlich gestoppte Projekte, wodurch oft auch die Zahlungsfristen ausgedehnt werden.