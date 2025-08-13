Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Identität steht fest

Einsamer Tod am Berg: Rätsel um Leiche gelöst

Tirol
13.08.2025 14:10

Der Fund einer männlichen Leiche in den Stubaier Alpen in Tirol am Montag gab den Ermittlern zunächst Rätsel auf: Jetzt konnte die Identität geklärt werden. Beim Toten handelt es sich um einen 72-jährigen deutschen Urlauber. Die „Krone“ brachte noch weitere dramatische Details zur Bergtragödie in Erfahrung.

0 Kommentare

Im Zuge eines Suchfluges lokalisierte die Crew des Polizeihubschraubers Libelle Tirol am Montag, kurz nach 20 Uhr, etwa 150 bis 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels der Hammerspitze im Bereich einer steilen Rinne einen leblosen Mann. „Der Notarzt des nachalarmierten Rettungshelikopters Christophorus 1 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen“, heiß es.

Urlaubsgast aus Deutschland
Um wen es sich bei dem Toten handelt, konnte zunächst nicht geklärt werden. Doch jetzt steht wohl fest: Beim Verunglückten handelt es sich um einen 72-jährigen Urlaubsgast aus Deutschland, wie die „Krone“ erfuhr. Der Wanderer war allein am Berg unterwegs.

Rucksack und Stöcke am Gipfel
Gesucht wurde übrigens nach dem Mann, der am Berg seinen einsamen Tod fand, nachdem andere Alpinisten Alarm geschlagen hatten. Im Bereich des Gipfels hatten diese einen herrenlosen Rucksack und Wanderstöcke entdeckt und somit ein Unglück befürchtet. Die Befürchtung sollte sich bewahrheiten.

Im Bereich der Hammerspitze (hinten, Mitte) kam es zu dem Unglück.
Im Bereich der Hammerspitze (hinten, Mitte) kam es zu dem Unglück.(Bild: ZOOM Tirol)
Lesen Sie auch:
Im Bereich der Hammerspitze in Richtung Padasterjochhaus wurde der herrenlose Rucksack entdeckt.
Bergtragödie in Tirol
Obduktion soll Rätsel um mysteriösen Toten lösen
12.08.2025

Leiche erst tags darauf geborgen
Der Deutsche dürfte 150 bis 200 Meter abgestürzt sein. Aufgrund einsetzender Dunkelheit konnte die Leiche am Montagabend nicht mehr geborgen werden. Dies erfolgte schließlich am Dienstagvormittag. Eine Obduktion war für heute, Mittwoch, geplant. Ein Ergebnis ist noch ausständig.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TirolDeutschland
RätselNotarzt
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.808 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.624 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
114.611 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1437 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1335 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf