Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liebe im Nachruf

Clarkson: Verstorbener Ex liebte ihre Assistentin

Society International
13.08.2025 16:00

Brandon Blackstock war Berichten zufolge zum Zeitpunkt seines Todes in einer Beziehung mit der ehemaligen Assistentin seiner Ex-Frau Kelly Clarkson.

0 Kommentare

Der 48-jährige Musikmanager, der von 2013 bis 2022 mit Clarkson verheiratet war, starb am 7. August nach einem kräftezehrenden Kampf gegen schwarzen Hautkrebs. Ein neu veröffentlichter Nachruf nannte nun überraschen eine gewisse Brittney Marie Jones als seine „wunderschöne und liebevolle Partnerin im Leben und im Beruf“.

Vor dem Tod neues Leben in Montana
Der Nachruf, der auf buttefuneralhome.com veröffentlicht wurde, lautet: „Nach über 20 Jahren in der Musikbranche fand Brandon seinen Weg zurück in die Berge und zum Cowboy-Lebensstil, den er sich immer gewünscht hatte. Er fand ein Zuhause und eine Liebe in Butte, Montana. Gemeinsam mit seiner wunderschönen und liebevollen Partnerin im Leben und im Beruf, Brittney Marie Jones, begann Brandon, ein neues Leben aufzubauen, Unternehmen zu gründen und arbeitete unermüdlich daran, Headwaters Livestock Auction‘ zu schaffen, sowie das, was als sein Vermächtnis weiterleben wird: das ,Valley View Rodeo‘ in Bozeman, Montana.“

Blackstock und Clarkson 2013 bei der Angelobung von Barack Obama
Blackstock und Clarkson 2013 bei der Angelobung von Barack Obama(Bild: AP/Pablo Martinez Monsivais)

Weiter heißt es, Brandon sei „friedlich“ im Kreis seiner Familie zu Hause gestorben: „Narvel Brandon Blackstock ist am Morgen des 7. August 2025 nach einem mutigen und tapferen dreijährigen Kampf gegen den Krebs friedlich zum Herrn heimgegangen. Er war in seinem Zuhause von seiner Familie umgeben, die ihn tröstete und ihn liebevoll in die Arme seiner Großeltern im Himmel übergab, die ihn willkommen hießen.“ Brandon, der mit Kelly Clarkson die Tochter River (11) und den Sohn Remington (9) hat, sowie mit seiner ersten Ehefrau Melissa Ashworth die Tochter Savannah (23) und den Sohn Seth (18), wurde als liebevoller Vater und Großvater gewürdigt.

Seine größte Liebe und sein Vermächtnis
Im Nachruf steht weiter zu lesen: „Niemals strahlte sein Stern heller als in seiner Rolle als Vater. Nichts war Brandon wichtiger als seine vier wundervollen Kinder Savannah, Seth, River und Remy. Zu sagen, er war hingebungsvoll, klingt klischeehaft. Es ist ein oft überstrapaziertes Wort, aber es ist das richtige Wort. Er war ein hingebungsvoller Vater. Seine vier Kinder waren – und werden immer – seine größte Liebe und sein größtes Vermächtnis sein.“ 

Lesen Sie auch:
Kelly Clarkson (das Bild ist von 2013) ist „zutiefst erschüttert“ - ihr Ex-Mann und Vater ihrer ...
Unendlich traurig
Ex-Mann von Kelly Clarkson mit nur 48 verstorben
08.08.2025

Auch seine Enkel hätten Brandon zu seinen Lebzeiten die größte Freude bereitet. Außerdem habe der verstorbene Ex-Musikmanager stets seine Träume verfolgt, egal wo er lebte oder arbeitete. „Er veränderte Leben. Er veränderte Gemeinschaften. Er veränderte uns alle“, heißt es abschließend. Laut der britischen Zeitung „The Sun“ zeigte Brittney Jones’ LinkedIn-Profil, dass sie zuvor sowohl als persönliche Assistentin von Blackstock als auch als Assistentin von Kelly Clarkson gearbeitet hatte, während Blackstock die Sängerin managte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.853 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.139 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
124.647 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1486 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1337 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Society International
Nie wieder eingeladen!
Zoë Kravitz zerlegt Taylor Swifts Luxus-Bad!
Liebe im Nachruf
Clarkson: Verstorbener Ex liebte ihre Assistentin
„Gesundheits-Probleme“
Museum gestoppt! Sorge um Witwe von Karel Gott!
Wurde 2000 verspottet
Franziska van Almsick: Essstörung nie ganz weg
„Krone“-Kritik
„Kanu des Manitu“: „Bitte sag‘ nicht Indianer!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf