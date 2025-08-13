Clarkson: Verstorbener Ex liebte ihre Assistentin

Der 48-jährige Musikmanager, der von 2013 bis 2022 mit Clarkson verheiratet war, starb am 7. August nach einem kräftezehrenden Kampf gegen schwarzen Hautkrebs. Ein neu veröffentlichter Nachruf nannte nun überraschen eine gewisse Brittney Marie Jones als seine „wunderschöne und liebevolle Partnerin im Leben und im Beruf“.

Vor dem Tod neues Leben in Montana

Der Nachruf, der auf buttefuneralhome.com veröffentlicht wurde, lautet: „Nach über 20 Jahren in der Musikbranche fand Brandon seinen Weg zurück in die Berge und zum Cowboy-Lebensstil, den er sich immer gewünscht hatte. Er fand ein Zuhause und eine Liebe in Butte, Montana. Gemeinsam mit seiner wunderschönen und liebevollen Partnerin im Leben und im Beruf, Brittney Marie Jones, begann Brandon, ein neues Leben aufzubauen, Unternehmen zu gründen und arbeitete unermüdlich daran, Headwaters Livestock Auction‘ zu schaffen, sowie das, was als sein Vermächtnis weiterleben wird: das ,Valley View Rodeo‘ in Bozeman, Montana.“