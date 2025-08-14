„Krone“-Tipps für Ferienspaß und Action im Freien

Ein Fest für Nostalgie- und Technikfreunde veranstaltet der Musikverein Heiligenberg. Ob historische Motorräder, Mopeds, Autos, Heereskraftfahrzeuge, Traktoren oder Youngtimer – das Treffen vereint die ganze Bandbreite motorisierter Schätze vergangener Jahrzehnte. Datum: Freitag, 15. August, ab 9.30 Uhr Eintreffen der ersten Fahrzeuge am Festgelände (Bild: MV Heiligenberg)

Am Taferlsee in Steinbach am Attersee veranstaltet der Trachtenverein D’Schobastoana das bereits zur Tradition gewordene Echoblasen. Vier Bläsergruppen aus der Region werden mit Liedern und Jodlern die herrliche Kulisse des Höllengebirges und die umliegenden Berge zum Klingen bringen. Datum: Freitag, 15. August, 19 Uhr (Bild: Engelbert Hausleithner)

Die Freiwillige Feuerwehr Wollsberg lädt junge und jung gebliebene Partytiger ins Discozelt mit DJ DomiNation und DJ Jonny Lee nach Wollsberg, Gemeinde Steinerkirchen an der Traun. Beim Frühschoppen unterhält der Musikverein Steinerkirchen. Datum: Sa, 16. 8., & So, 17. 8. Infolink: www.steinerkirchen.at (Bild: FF Wollsberg)

Jedes Jahr zieht Mitte August der Meteorstrom der Perseiden an der Erde vorbei und bietet ein spektakuläres Naturschauspiel. Eine 1-stündige Schifffahrt auf dem Traunsee bietet die Gelegenheit, den Sternenhimmel zu genießen. Datum: Freitag, 15. August, 22 Uhr Tickets: Tourismusbüro Gmunden, Toscanapark 1, 0 76 12/74 4 51. (Bild: Karl Heinz Ruber)

Die Harley-Davidson Charity-Tour macht mit lauten Maschinen bei der von der „Krone“ präsentierten Maismania in Wilhering Halt. Neben Blasmusik-Frühschoppen und Maislabyrinth gibt’s für die ganze Familie viel Action und Kulinarik zu erleben. Datum: Sonntag, 17. August, ab 11 Uhr Kosten: 5 Euro Erw./ 3 Euro bis 16 Jahre (Bild: Thomas Csincsich)

Das Sommerfest der Salinenmusikkapelle Ebensee findet wieder in der Stockschützenhalle statt. Musikalische Unterstützung geben die Youngsters, Pfannhausermusi u. a. Ein Höhepunkt ist das Traumfeuerwerk am Traunufer um 21.15 Uhr. Datum: Samstag, 16. August, um 18 Uhr Infolink: www.salinenmusikkapelle.at (Bild: Hörmandinger Marion)

Dem Thema „Wasser & Wald“ widmet sich die Erlebnismesse in Freistadt, die mit Musik, Prominenz und Kutschenkorso eröffnet wird. Zeitgleich gibt es mit traditionellem Brauchtum und vielen Attraktionen bei der Mühlviertler Wiesn Unterhaltung für Groß und Klein. Datum: bis 17. August Infolink: www.erlebnismesse.at (Bild: Vorlewanka)

Olivier Latry, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame in Paris, gastiert beim Kirch’Klang Festival Salzkammergut in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Bad Ischl. Auf dem Programm stehen Werke wichtiger französischer Orgelkomponisten des 20. Jahrhunderts wie Messiaen, Duruflé. Datum: Donnerstag, 14. 8., 19.30 Uhr Infolink: www.kirchklang.at (Bild: Olivier Latry)

Monika und Karl Holzmann singen und spielen traditionelle Songs und lyrische Balladen beim Irish Summer Evening im Hotel Lebensquell in Bad Zell. Kosten: 10 Euro Datum: Samstag, 16. August, um 19.30 Uhr Infolink: www.kulturforum-badzell.at (Bild: Irish Evening)