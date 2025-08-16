Blutkonserven werden in der Urlaubszeit knapp

Die Burgenländer zählen zu den eifrigsten Blutspendern Österreichs. Fünf Prozent der Bevölkerung stellen sich regelmäßig, also mindestens zweimal im Jahr, in den Dienst der guten Sache. Erneut ist Unterstützung dringend nötig. „Die Lagerbestände an Konserven schrumpfen, der Bedarf ist ungebrochen hoch“, wird gewarnt. Reserven sollen nun aufgestockt werden, um folgenschwere Engpässe in der Urlaubszeit zu vermeiden.