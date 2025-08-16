Vorteilswelt
„Wir brauchen Hilfe“

Blutkonserven werden in der Urlaubszeit knapp

Burgenland
16.08.2025 09:00
Lebensretter werden gesucht: Die Lagerbestände an Konserven schrumpfen.
Lebensretter werden gesucht: Die Lagerbestände an Konserven schrumpfen.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Die vor den großen Ferien zur Sicherheit gebunkerten eisernen Vorräte an Blutkonserven gehen langsam so zur Neige. Im schlimmsten Fall drohen Engpässe in den Spitälern. Soweit soll es erst gar nicht kommen. Rechtzeitig wird jetzt zum Blutspenden aufgerufen.

0 Kommentare

Die Burgenländer zählen zu den eifrigsten Blutspendern Österreichs. Fünf Prozent der Bevölkerung stellen sich regelmäßig, also mindestens zweimal im Jahr, in den Dienst der guten Sache. Erneut ist Unterstützung dringend nötig. „Die Lagerbestände an Konserven schrumpfen, der Bedarf ist ungebrochen hoch“, wird gewarnt. Reserven sollen nun aufgestockt werden, um folgenschwere Engpässe in der Urlaubszeit zu vermeiden.

Blutspendeaktion in Deutsch Gerisdorf
„Ärmel hochkrempeln und helfen“, heißt es am Sonntag in Deutsch Gerisdorf im Bezirk Oberpullendorf. Im Gasthaus Bleier in der Oberen Gasse 7 wartet von 13 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr das Rote Kreuz auf Spender ab 18 Jahren. „Zusammenhalten, Solidarität zeigen und alles tun, um die Blutversorgung in medizinischen Notfällen aufrechtzuerhalten“, lautet der Appell an die Burgenländer.

Spenden auch in Oberwart möglich
Ausweis nicht vergessen! Alle Infos finden sich unter www.blut.at oder 0800 190 190. Neu ist die Möglichkeit, jeden Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr in der Rotkreuz-Bezirksstelle Oberwart Blut zu spenden.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
