Zeitzeugen erinnern an Paneuropa-Picknick

Zeitzeugen erzählen

Den Zeitzeugenschilderungen von Árpád Bella lauschten nun 36 Jugendliche aus sechs EU-Mitgliedsstaaten, die sich im Rahmen der Paneuropäischen Sommerakademie auf die Spuren der Geschichte begaben. Für alle Fragen waren ebenso Elisabeth Knab, Vorsitzende des Deutsch-Ungarischen Jugendwerks, Mörbisch-Bürgermeisterin Bettina Zentgraf, der pensionierte Chefinspektor Wolfgang Bachkönig und Historiker Martin Krenn offen. Árpád Bella rückblickend: „Wir wollten keine Gewalt, keine Opfer. Diese schwierige Situation mussten wir durchstehen. Ich bin sehr dankbar, dass uns das gelungen ist.“