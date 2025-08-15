Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abenteuer auf Schienen

1000. Detektivin löst Krimi im Pannonia-Express

Burgenland
15.08.2025 16:33
Helmut Hauser, Monike Gorgosilich, Sebastian Haidvogel und Nina Meran bei der Jubiläumstour.
Helmut Hauser, Monike Gorgosilich, Sebastian Haidvogel und Nina Meran bei der Jubiläumstour.(Bild: Lake’s Escape)

Über 1000 Detektivinnen haben sich im Pannonia-Express auf die Jagd nach Hinweisen gemacht – von Neusiedl am See bis Eisenstadt. Initiatorin Nina Meran freut sich über den großen Erfolg ihres Projekts, das nicht nur Spannung und Rätselspaß bietet, sondern dank klimaneutraler Reise auch CO2 einspart.

0 Kommentare

Mehr als zwei Jahre ist es her, als die Weichen zur Aufklärung eines kniffligen Kriminalfalles gestellt worden sind. Mit Lake’s Escape, entwickelt von Nina Meran, gingen seither Detektive im Pannonia-Express auf große Fahrt. Über die Hintergründe des Falles wird in den Bahnhöfen Neusiedl am See und Eisenstadt, der Zuggarnitur und einer weiteren geheimen Station gerätselt – mit allen fünf Sinnen.

1000. Detektivin an Board
Die spannende Spurensuche weckt die Neugierde, jetzt konnte die 1000. Detektivin begrüßt werden. Monika Gorgosilich hat mit ihrem Partner Sebastian Haidvogel das unterhaltsame Abenteuer gewagt. „Es freut mich, dass wir mit den ÖBB ein nicht alltägliches Projekt umsetzen konnten, und das mit Erfolg“, sagt Initiatorin Nina Meran.

Unvergessliches Erlebnis entlang des UNESCO-Welterbes 
Mit der klimaneutralen Reise von Neusiedl nach Eisenstadt sparen die Detektive nicht nur CO2 ein, sie haben auch den Weitblick auf das UNESCO-Welterbe Neusiedler See. Helmut Hauser vom Regionalmanagement Burgenland der ÖBB: „Mit der ersten Bahn-Detektiv-Tour Österreichs erleben die Fahrgäste eine aufregende Zeit, an die sich jeder gerne erinnert.“ Die Spurensuche im Pannonia-Express kann täglich in Neusiedl gestartet werden. 

Helmut Hauser, Monike Gorgosilich, Sebastian Haidvogel und Nina Meran bei der Jubiläumstour.
Helmut Hauser, Monike Gorgosilich, Sebastian Haidvogel und Nina Meran bei der Jubiläumstour.(Bild: Lake’s Escape)
Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Güssing
16° / 35°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
16° / 35°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
17° / 34°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
145.807 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
121.266 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
111.200 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2274 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1738 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1351 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Burgenland
Gemeindezusammenlegung
Nein zu Fusionen, aber ja zur Zusammenarbeit
Durchwachsener Sommer
„Wir brauchen ein starkes Finale im Freibad“
Schneller als gedacht
Dorf setzt Kultwirt ein Denkmal für die Ewigkeit
Menü-Lotterie
Gleicher Preis, aber andere Rechnung für Eltern
Innovatives Projekt
Schafe sorgen im neuen PV-Park für Ordnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf