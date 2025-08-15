1000. Detektivin löst Krimi im Pannonia-Express

Über 1000 Detektivinnen haben sich im Pannonia-Express auf die Jagd nach Hinweisen gemacht – von Neusiedl am See bis Eisenstadt. Initiatorin Nina Meran freut sich über den großen Erfolg ihres Projekts, das nicht nur Spannung und Rätselspaß bietet, sondern dank klimaneutraler Reise auch CO2 einspart.
Mehr als zwei Jahre ist es her, als die Weichen zur Aufklärung eines kniffligen Kriminalfalles gestellt worden sind. Mit Lake’s Escape, entwickelt von Nina Meran, gingen seither Detektive im Pannonia-Express auf große Fahrt. Über die Hintergründe des Falles wird in den Bahnhöfen Neusiedl am See und Eisenstadt, der Zuggarnitur und einer weiteren geheimen Station gerätselt – mit allen fünf Sinnen.
1000. Detektivin an Board
Die spannende Spurensuche weckt die Neugierde, jetzt konnte die 1000. Detektivin begrüßt werden. Monika Gorgosilich hat mit ihrem Partner Sebastian Haidvogel das unterhaltsame Abenteuer gewagt. „Es freut mich, dass wir mit den ÖBB ein nicht alltägliches Projekt umsetzen konnten, und das mit Erfolg“, sagt Initiatorin Nina Meran.
Unvergessliches Erlebnis entlang des UNESCO-Welterbes
Mit der klimaneutralen Reise von Neusiedl nach Eisenstadt sparen die Detektive nicht nur CO2 ein, sie haben auch den Weitblick auf das UNESCO-Welterbe Neusiedler See. Helmut Hauser vom Regionalmanagement Burgenland der ÖBB: „Mit der ersten Bahn-Detektiv-Tour Österreichs erleben die Fahrgäste eine aufregende Zeit, an die sich jeder gerne erinnert.“ Die Spurensuche im Pannonia-Express kann täglich in Neusiedl gestartet werden.
