1000. Detektivin löst Krimi im Pannonia-Express

Mehr als zwei Jahre ist es her, als die Weichen zur Aufklärung eines kniffligen Kriminalfalles gestellt worden sind. Mit Lake’s Escape, entwickelt von Nina Meran, gingen seither Detektive im Pannonia-Express auf große Fahrt. Über die Hintergründe des Falles wird in den Bahnhöfen Neusiedl am See und Eisenstadt, der Zuggarnitur und einer weiteren geheimen Station gerätselt – mit allen fünf Sinnen.