Crash von Pkw und Motorrad forderte drei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagvormittag in Prutz im Tiroler Oberland. Ein Auto und ein Motorrad krachten zusammen. Insgesamt drei Personen wurden dabei verletzt.
Der Unfall passierte laut Polizei gegen 10.15 Uhr auf er Kauner Straße. Dort bog ein Deutscher (62) mit seinem Pkw in die Kaunertalstraße ein. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 46-jährigen Deutschen.
Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin (44) wurden ebenso wie die Beifahrerin (55) im Pkw erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.
