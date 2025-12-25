Sprechende Tiere: Doch mehr als eine Legende?

„Kann ein normales Gespräch führen“

Wer trotzdem das Gefühl hat, seinen Vierbeiner nicht zu verstehen, kann sich in Tirol an eine besondere Frau wenden: Tierkommunikatorin Sandra Dekassian aus dem Unterland berichtet, dass sie einen speziellen Draht zu Tieren hat: „Ich verbinde mich mit ihnen. Ich höre, spüre und sehe sie und kann dann ein normales Gespräch führen.“ Dann gebe sie Fragen des Besitzers weiter und finde etwa heraus, warum ein Hund an der Leine ziehe oder wo sich ein vermisster Vierbeiner aufhalte.