Skandal-Republik? Das Jahr der Abrechnungen

Ein Jahr voller Emotionen, kontroverser Debatten und bewegender Momente: Im großen „Club 3“-Jahresrückblick bei Tanja Pfaffeneder blicken wir auf die bedeutendsten Gäste, die heißesten Themen und die überraschendsten Momente zurück. Ein Best-of, das zeigt, was Österreich wirklich bewegt hat.