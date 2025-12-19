Dicke müssen bei US-Airline nun zwei Plätze kaufen

In der Kommentarspalte bekommt sie jedoch nur wenig Zustimmung für ihre Forderung nach breiteren Sitzen bzw. nur für einen Platz zahlen zu müssen: „Also du willst nichts an deinem Körper ändern, aber willst, dass wir die Sitze und Ticketregelungen ändern?“, wundert sich ein User. „Wenn man jedem übergewichtigen Menschen einen zusätzlichen Platz kostenlos gibt, treibt das die Kosten [für alle] in die Höhe“, gibt ein weiterer Kommentarschreiber zu denken.