War zuvor kostenlos
Dicke müssen bei US-Airline nun zwei Plätze kaufen
Bislang wurde übergewichtigen Passagieren von der US-Fluglinie Southwest Airlines kostenlos ein zweiter Sitzplatz angeboten – doch mit diesem Entgegenkommen ist nun Schluss. Wer künftig nicht mit einem einzelnen Sitz auskommt, muss nun einen zweiten reservieren und zahlen.
Für dicke Menschen kann ein Flug in der Touristenklasse unangenehm sein – die Sitze sind so schmal wie möglich, um möglichst viele Fluggäste befördern zu können. Nun wird es bei Southwest Airlines auch richtig teuer, übergewichtig zu sein. Denn die Fluglinie verschärft ihre Regeln, was füllige Fluggäste betrifft.
Ab Ende Jänner müssen alle Fluggäste, die über die „Armlehne als endgültige Grenze zwischen den Sitzen“ hinausragen, einen weiteren Sitzplatz buchen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nur wenn der Flug nicht ausgebucht ist, können dicke Passagiere auf eine Rückerstattung des zweiten gekauften Flugtickets hoffen.
Wer keinen zweiten Sitzplatz gebucht hat, obwohl ein einzelner nicht reicht, kann von der Fluglinie auf einen anderen Flug umgebucht werden, wenn kein zweiter benachbarter Sitzplatz mehr verfügbar ist. Andere US-amerikanischen Fluggesellschaften, wie American Airlines und United Airlines haben bereits ähnliche Regelungen.
Aktivistin: „Nicht meine Aufgabe, zu schrumpfen“
Der Schritt sorgt für Kritik: Die Plus-Size-Aktivistin Jaelynn Chaney ortet Diskriminierung. „Wir verdienen es zu reisen, leben und existieren ohne Scham oder Extrakosten“, erklärt die US-Amerikanerin auf TikTok. „Es ist nicht meine Aufgabe, zu schrumpfen, um in Plätze zu passen, die nie für mich gestaltet wurden“, so Chaney weiter. Niemand solle wegen der Körperfülle vom Reisen ausgeschlossen werden.
In der Kommentarspalte bekommt sie jedoch nur wenig Zustimmung für ihre Forderung nach breiteren Sitzen bzw. nur für einen Platz zahlen zu müssen: „Also du willst nichts an deinem Körper ändern, aber willst, dass wir die Sitze und Ticketregelungen ändern?“, wundert sich ein User. „Wenn man jedem übergewichtigen Menschen einen zusätzlichen Platz kostenlos gibt, treibt das die Kosten [für alle] in die Höhe“, gibt ein weiterer Kommentarschreiber zu denken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.