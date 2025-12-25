Rabiater Vandale bedrohte drei Männer mit Messer

Wilde Szenen spielten sich am Heiligen Abend im Westen von Innsbruck ab: Ein zunächst unbekannter Vandale soll drei Männer im Zuge eines Streits mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierte Polizei stellte den Verdächtigen – es handelt sich um einen Syrer (23) – zur Rede.
Zunächst war die Polizei gegen 20.30 Uhr verständigt worden, weil ein bis dahin unbekannter Mann in der Kranebitter Allee gegen mehrere Fahrzeuge getreten haben soll. Vor Ort konnte die eintreffende Streife dann zumindest einen beschädigten Wagen feststellen.
Lautstarker Streit in nahem Gebäude
In einem nahe gelegenen Gebäude trafen die Polizisten schließlich auf den 23-jährigen Verdächtigen, der sich mit drei Slowaken im Alter von 21, 22 und 49 Jahren in einem lautstarken Streit befand. „Dabei hielt der Syrer ein Messer in der Hand – und er steht im Verdacht, die drei Männer mit diesem bedroht zu haben“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Worum es bei dem Streit ging, ob dieser eventuell etwas mit den mutmaßlichen Vandalenakten zu tun hatte, ist noch nicht bekannt. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
