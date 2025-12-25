Rabiater Vandale bedrohte drei Männer mit Messer

Lautstarker Streit in nahem Gebäude

In einem nahe gelegenen Gebäude trafen die Polizisten schließlich auf den 23-jährigen Verdächtigen, der sich mit drei Slowaken im Alter von 21, 22 und 49 Jahren in einem lautstarken Streit befand. „Dabei hielt der Syrer ein Messer in der Hand – und er steht im Verdacht, die drei Männer mit diesem bedroht zu haben“, heißt es vonseiten der Ermittler.